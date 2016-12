 IT-sector zeer negatief over studentenstop technische universiteiten

Studentenstop staat haaks op ontwikkeling kenniseconomie - Uit een peiling van Dell EMC onder 219 IT- en zakelijke beslissers blijkt dat zeker 86 procent van mening is dat een studentenstop op technische studies aan Nederlandse universiteiten een slechte ontwikkeling is voor de Nederlandse kenniseconomie.



Aanleiding voor de peiling is het nieuws dat vier universiteiten een numerus fixus willen instellen op een aantal technische studies. Het gaat in 2017 om de universiteit van Wageningen, Twente en Delft. De TU Eindhoven overweegt dit vanaf 2018 te gaan doen. De redenen die zij daarvoor opgeven zijn dat er niet genoeg opleidingsplaatsen zijn voor het aantal studenten dat zich meldt voor bepaalde technische studies en dat er niet genoeg geld en faciliteiten beschikbaar zijn om dat probleem op korte termijn op te lossen.



Moderne skills

Jeannine Peek, Algemeen Directeur Dell Nederland: "We zien in onze sector de afgelopen jaren een groeiende vraag naar mensen die beschikken over de juiste vaardigheden. In het bijzonder moderne skills op het gebied van cloud computing, data analytics, blockchain en security. Het is daarom opmerkelijk dat universiteiten zich genoodzaakt voelen om juist de rem te zetten op technische studies. De Nederlandse overheid heeft enkele jaren geleden besloten om ons land verder te ontwikkelen en te positioneren als kenniseconomie. Ook op Europees niveau is dit een expliciete doelstelling. Om dat te realiseren zijn een duidelijke visie en genoeg resources nodig."



Startende IT’ers

Het beperken van de uitstroom technisch geschoolde jongeren sluit volgens het merendeel van de respondenten ook niet aan op de huidige arbeidsmarkt. Ruim 60 procent geeft aan dat er momenteel genoeg banen zijn voor startende IT’ers in Nederland. Recent onderzoek van IT recruitment-bureau Sterksen bevestigt deze uitkomst. Volgens het bureau waren er eind 2015 alleen al in Nederland meer dan 181.000 IT-vacatures. Een deel van deze vacatures is heel specifiek gericht op mensen die beschikken over moderne IT-vaardigheden.

"De peiling die wij hebben gedaan, laat duidelijk zien dat er grote behoefte is aan mensen met moderne IT-vaardigheden," vervolgt Peek. "Ruim 75 procent van de respondenten wil dat IT-opleidingen daar de focus op leggen in het curriculum. Aan de ene kant groeit het aantal vacatures voor deze banen snel en aan de andere kant verdwijnen dankzij digitalisering steeds meer traditionele IT-rollen. Bovendien overweegt een groeiend aantal bedrijven zijn legacy-systemen de deur uit te doen of te migreren naar moderne platformen."



Verantwoordelijkheid

Op de vraag wie de meeste verantwoordelijkheid heeft voor het afleveren van studenten met het juiste kennisniveau, waren de respondenten duidelijk. Het onderwijs heeft hierin volgens hen de grootste verantwoordelijkheid en zal passend, toekomstgericht onderwijs moeten blijven aanbieden. Studenten zelf hebben hier echter ook een belangrijk aandeel in. Zij zullen de regie moeten voeren over hun opleiding, door kritisch te kijken welke opties zij hebben bij de verschillende onderwijsinstellingen en in het bedrijfsleven, zo vinden de respondenten.

"Ondanks dat de verantwoordelijkheid voor goed opgeleide IT-studenten volgens velen niet in eerste instantie bij het bedrijfsleven ligt, spelen bedrijven toch een cruciale rol," meent Peek. "Samen met onderwijsinstellingen moeten we zorgen voor een klimaat waarin studenten optimaal presteren. Dankzij intensieve samenwerking en nieuwe manieren van leren en onderwijzen, zoals het aanbieden van online colleges en de slimme inzet van technologie, moet het mogelijk zijn een groot deel van de uitdagingen waar universiteiten nu mee kampen op te lossen. Ook Dell EMC zal daaraan een bijdrage leveren, in de vorm van stageplaatsen, traineeships en het beschikbaar stellen van kennis en faciliteiten."