 Kerstpakketten: duidelijke scheiding tussen vaste en flexibele medewerkers

72 procent van de werknemers in vaste dienst ontvangt kerstpakket - Traditiegetrouw ontvangt 72 procent van de werknemers in vaste dienst een kerstpakket. Dertien procent is nog in spannende afwachting of ze wel of niet verrast gaan worden. Van de ZZP’ers krijgt 21 procent een kerstpakket van hun opdrachtgever.



Twaalf procent van de flexwerkers ontvangt een kerstpakket via de intermediair die hen inhuurt. Verder hebben mannen en vrouwen flink uiteenlopende wensen voor wat betreft de inhoud van het kerstpakket. Dat blijkt uit de meest recente resultaten van het ArbeidsmarktGedragsOnderzoek van Intelligence Group gehouden onder 2.229 personen.



Vrouwen willen zelf hun kerstpakket samenstellen; mannen kiezen het traditionele pakket

Het traditionele kerstpakket geniet bij bijna eenderde van alle werknemers de voorkeur. Een goede tweede (27 procent) is een tegoedbon of cadeaubon, waarbij de werknemer zelf een keuze mag maken. Deze variant geniet de voorkeur onder vrouwen, zelfs boven het traditionele pakket. Mannen hebben liever een traditioneel pakket of een geldbedrag. Overigens wil drie procent van de werknemers liever geen geschenk, maar een donatie door hun werkgever aan het goede doel.

Ook zijn er verschillen in de kerstwensen van hogeropgeleiden en lageropgeleiden. Hogeropgeleiden spreken meer dan gemiddeld de voorkeur uit voor kerstpakketten met een duurzaam karakter en denken hierbij aan biologische en faitrade producten. De lageropgeleiden hebben voorkeur voor een geldbedrag van hun werkgever.



ZZP’ers ontvangen en geven geen kerstpakket

ZZP’ers lijken rond kerst het minst te worden verwend door hun opdrachtgevers. Slechts 21 procent ontvangt een kerstpakket van de opdrachtgever. Twaalf procent ontvangt (ook) een kerstpakket van de tussenpersoon, zoals een brooker of intermediair. Aangezien 72 procent van de zzp’ers ook niet vindt dat zij een kerstpakket zouden moeten ontvangen is hier niet echt sprake van een mismatch. Tegelijkertijd zijn zzp’ers zelf ook niet erg royaal: 80 procent van hen geeft geen kerstattentie aan de opdrachtgever. "In de vast/flex discussie komt altijd het kerstpakket weer om de hoek en wat is het HR beleid hieromtrent. Krijgen flexwerkers en zzp’ers ook een kerstpakket en is dat pakket gelijk aan vaste werknemers? Aan de andere kant zijn er ZZP’ers die persé geen kerstpakket willen ontvangen. Zij zijn immers geen werknemer en geven derhalve hun opdrachtgever een attentie. De discussie zal de komende jaren nog wel gevoerd worden," aldus Geert-Jan Waasdorp, directeur Intelligence Group.