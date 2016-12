Toename encryptiesleutels en digitale certificaten

Steeds meer netwerkverkeer moet versleuteld worden - Uit onderzoek van Dimensional Research en Venafi onder 505 IT-professionals blijkt het gebruik van encryptiesleutels en digitale certificaten in 2016 sterk te zijn toegenomen.



De belangrijkste conclusies:

58 procent geeft aan dat hun organisatie meer dan 2.500 digitale sleutels en certificaten gebruikt in 2016 en zo’n 25 procent meer dan 10.000

50 procent van de ondervraagden heeft in 2016 het gebruik van encryptiesleutels en certificaten met meer dan 25 procent zien groeien en zo'n twintig procent met meer dan 50 procent

49 procent van de respondenten verwacht dat het sleutel- en certificaatgebruik in 2017 met meer dan 25 procent gaat toenemen

Terwijl 96 procent aangeeft dat sleutel- en certificaatmanagement deel uitmaakt van het securitybeleid, gebeurt dat bij slechts 34 procent centraal

Wet- en regelgeving voor privacy en security

Wet- en regelgeving voor privacy en security noodzaken organisaties meer netwerkverkeer te versleutelen. Tegelijkertijd zijn de meeste organisaties niet in staat het snelgroeiend versleutelde verkeer te inspecteren op verborgen bedreigingen. De belangrijkste oorzaak daarvan is het feit dat ze niet over een oplossing beschikken voor het geautomatiseerd beschermen van alle encryptiesleutels en digitale certificaten. Deze securitydiscrepantie biedt criminelen de kans versleuteld verkeer en tunnels te misbruiken voor het verbergen van hun activiteiten. Uit een recent onderzoek van A10 Networks blijkt dat bij 41 van alle cyberaanvallen encryptie wordt gebruikt om ontdekking te voorkomen.



Foutgevoelig handmatig sleutelbeheer

"Dit onderzoek toont aan dat het gebruik van HTTPS-verbindingen voor het creëren van veilige geauthentiseerde toegang tot webapplicaties, cloudservices en IoT explosief groeit", zegt Kevin Bocek, Vice President Security Strategy & Threath Intelligence bij Venafi. "Ondanks die snelle groei vertrouwt nog meer dan de helft van alle organisaties op foutgevoelige handmatige processen voor het beschermen van hun kritische encryptieassets."



Gouden kansen voor cybercriminelen

"De snelgroeiende adoptie van DevOps, containers en cloudservices, heeft nog maar amper invloed gehad op onze onderzoeksresultaten," vervolgt Bocek. "Met als gevolg dat organisaties het aantal in gebruik zijnde encryptiesleutels en digitale certificaten waarschijnlijk onderschatten. Uit onze contacten met Global 5000 organisaties blijkt dat zij gemiddeld zo’n 16.500 onbekende sleutels en certificaten in gebruik hebben. Omdat elke onbekende sleutel en certificaat een versleutelde tunnel is, krijgen cybercriminelen gouden kansen om hun activiteiten te maskeren."