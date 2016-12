Mannen en millennials meest optimistisch over baankansen

Economie trekt aan, werkloosheid daalt - Nederlandse mannen en 25- tot 34-jarigen (millennials) zijn het meest optimistisch over hun kansen op het vinden van een goede baan in 2017. Dat blijkt uit een wereldwijd onderzoek uitgevoerd door Indeed.



In vergelijking met andere landen zijn Nederlanders, na Australiërs, over het algemeen overigens het minst optimistisch.



Dalende werkloosheid

Bijna de helft van de Nederlandse ondervraagden (47,7 procent) geeft aan optimistisch te zijn over zijn of haar baankansen in 2017. Die positieve houding past binnen de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, aangezien recente cijfers van het CBS aantonen dat de werkloosheid in Nederland blijft dalen. In buurland Duitsland zijn werkzoekenden overigens nog veel positiever: daar is bijna driekwart (72,6 procent) optimistisch over het vinden van een baan in 2017.



Vrouwen met betaald werk

Uit het onderzoek van Indeed blijkt verder dat vier op de tien Nederlandse vrouwen (39,1 procent) optimistisch zijn over het vinden van een goede baan in 2017. Dat is opvallend, aangezien vorige week de tweejaarlijkse emancipatiemonitor bekend werd gemaakt, waaruit juist naar voren kwam dat het aandeel Nederlandse vrouwen met betaald werk de afgelopen twee jaar bijna niet is gegroeid. Bij de mannen ziet meer dan de helft (54,8 procent) zijn kansen zonnig in. Wereldwijd is dit zelfs 60,6 procent van de mannen tegenover 51,9 procent van de vrouwen.



Leeftijdsdiscriminatie

Op de vraag waar men zich het meest zorgen om maakt bij hun baanperspectieven, is ‘leeftijdsdiscriminatie’ een veelvoorkomend antwoord. Verrassend is het daarom niet, dat 55-plussers het minst optimistisch zijn over hun baankansen. Slechts een kwart (25,9 procent) van hen is optimistisch over het vinden van een baan in 2017, tegenover zes op de tien (60,3 procent) van de millennials. Dit terwijl de cijfers van het CBS laten zien dat de werkloosheid onder 55-plussers juist afneemt.



Meer banen beschikbaar

Sander Poos, Managing Director Benelux bij Indeed: "Ondanks het aantrekken van de economie en de afname van werkloosheid zijn mensen nog altijd niet erg positief gestemd over hun baankansen. Toch lijkt dat, gezien de stijgende lijn in het aantal beschikbare banen, niet nodig. Voor het eerst sinds lange tijd zien we namelijk minder pessimistische economische cijfers. We verwachten dan ook dat we dit op den duur zullen terugzien op de arbeidsmarkt."