Nieuwe Europese telecomregels: grote impact bedrijfsleven

WhatsApp, Skype en Facebook niet langer buiten schot - Een vorige week uitgelekte conceptversie van de e-Privacy verordening, de Europese Telecommunicatiewet, laat ingrijpende veranderingen zien ten opzichte van de huidige wet, die uit 2002 stamt.



Diensten als WhatsApp, Skype en Facebook vallen nu ook onder de regulering, terwijl de veelbesproken cookiebanner lijkt te vervallen. Alle digitale communicatie voor marketing wordt onder de conceptregels bovendien opt-in.

Het officiële concept van de nieuwe wet staat pas voor januari op de planning. In hoeverre het uitgelekte concept gaat verschillen van de versie in januari is nu nog niet duidelijk. De uitgelekte versie laat alvast een aantal grote veranderingen zien, zowel voor consumenten als het bedrijfsleven. Het juridische team van DDMA zet de meest ingrijpende wijzigingen op een rij.



WhatsApp, Skype en Facebook niet langer buiten schot

De meest in het oog springende wijziging is dat aanbieders van zogeheten Over The Top-services (OTT), zoals WhatsApp, Skype en Facebook, niet langer buiten schot blijven. In de bestaande wet werd alleen de traditionele telecommunicatiesector gereguleerd, maar de Europese Commissie kiest nu voor een level playing field. Dit betekent onder meer dat aanbieders van OTT-diensten verplicht worden om de vertrouwelijkheid van de communicatie te waarborgen. Daar staat tegenover dat de traditionele telecomaanbieders onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid krijgen om metadata in te zetten voor het aanbieden van ‘additionele diensten’ Dit was tot op heden bij wet verboden.



Einde van de cookiebanner?

De veelbesproken cookiebanner, die de afgelopen jaren voor veel opschudding en irritatie zorgde, gaat wellicht verdwijnen. Mensen kunnen in de toekomst via browserinstellingen aangeven akkoord te zijn met cookies, zodat de expliciete cookietoestemmingsvraag niet langer nodig is. Eerder was een dergelijke toestemming in Nederland niet in lijn met de wetgeving omdat dit niet ‘specifiek’ genoeg was. Het was niet mogelijk om via browsers te zien welke cookies werden geplaatst en u kon niet per cookie aangeven welke wel geplaatst mocht worden, en welke niet.

Een algemene toestemming via de browser kan nadelig uitpakken omdat consumenten als default wellicht geen enkele cookie zullen accepteren. Hoe deze browserinstellingen in de praktijk gaan werken is nog onduidelijk.



Cookie wall

De conceptwetgeving gaat ook in op de zogenaamde ‘cookie wall’. Met een cookie wall is de toegang tot een website afhankelijk van de acceptatie van cookies. De vraag is of deze toestemming ‘vrij’ is; de website is niet toegankelijk zonder het delen van gegevens, maar de consument heeft uiteraard ook de keuze om de website niet te bezoeken. De mogelijkheid van de consument om andere websites tegen soortgelijke prijzen te bezoeken wordt meegenomen om te beoordelen of de toestemming vrij is, oftewel of de cookie wall mag worden gebruikt.



Alles opt-in

Uit de uitgelekte conceptwetgeving komt daarnaast naar voren dat alle digitale communicatie voor marketing opt-in wordt. De soft opt-in voor klanten blijft bestaan. Voor telemarketing mogen lidstaten een uitzondering maken, wat betekent dat telemarketing in Nederland opt-out zou kunnen blijven.



Van richtlijn naar verordening

Hoewel de lidstaten qua opt-in voor telemarketing recht hebben op een eigen invulling, is er verder op nationaal niveau weinig vrijheid wat betreft de implementatie van de nieuwe wet. In het document wordt namelijk niet langer gesproken over een richtlijn, maar over een verordening – net als de Algemene Gegevens Verordening (AVG). Dat betekent dat de wetgeving voor alle EU lidstaten gelijk is en dat de wet direct van toepassing is in de EU-landen, zonder nadere invulling door de betreffende landen. Dit biedt voordelen voor bedrijven die in meerdere Europese lidstaten opereren, omdat de verschillen in wetgeving kleiner worden. De keerzijde is dat er weinig ruimte is voor uitzonderingen die passen bij de markt.



Grote impact bedrijfsleven

In januari zal de officiële concepttekst worden gepubliceerd, vanaf dan zullen de radars van de Europese Unie verder gaan draaien om de wet te finaliseren. We staan op dit moment dus nog aan het begin van een (wellicht langdurig) traject. De uitgelekte concepttekst lijkt grote implicaties te hebben voor het Europese bedrijfsleven, maar op dit moment is conclusies trekken nog niet mogelijk. Als brancheorganisatie houdt DDMA het wetgevingsproces continu scherp in de gaten. DDMA zal nog dit jaar met een uitgebreidere duiding van het ontwerpbesluit komen, onder meer met toelichting over de verhouding tussen deze e-Privacy Verordening en de AVG.



Bekijk hier het uitgelekte document.