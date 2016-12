Nederland omarmt positiviteit

Positieve spreuken massaal gedeeld op Facebook - Vorige week bereikte hij de mijlpaal van 500 miljoen weergaven in twee jaar tijd, alleen al op Facebook. Twee maal per dag deelt Mark Verhees een positieve spreuk via zijn pagina. Die berichten worden massaal gedeeld.



Er wordt ook op gereageerd en nog vaker wordt er op ‘vind-ik-leuk’ geklikt. Het aantal ‘likes’ loopt momenteel op tot wel 25.000 keer per bericht.



De nummer een spreuk

De mijlpaal van 500 miljoen vermeldingen via organisch bereik is bijzonder. Iets waar de oprichter van Voor Positiviteit, Mark Verhees, zich tot voor kort ook niet bewust van was. Wel houdt hij al tijden in een uitgebreide database bij hoe populair individuele berichten zijn. De favoriete spreuk op Facebook tot nu toe luidt: 'Als u mensen hebt die van u houden, een paar goede vrienden, eten op tafel en een dak boven uw hoofd, dant u rijker dan u denkt.’



Iets van deze tijd

Verhees weet vanuit zijn expertise als auteur, spreker en trainer, dat er veel behoefte is aan positiviteit. "Als u in aanraking komt met positiviteit, ervaart u wat het met u doet. Heel veel mensen worden blij van positivo’s als Churandy Martina, Erica Terpstra, Jochem Myjer en Humberto Tan," aldus Verhees. "Mensen voelen ergens wel aan dat het goed voor ze is."



Wetenschappelijk onderbouwd

Dat positiviteit goed voor ons is, blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek. Wij mensen functioneren goed als we ten opzichte van een negatieve emotie minimaal drie positieve emoties ervaren. Het probleem is alleen dat negativiteit veel meer aandacht trekt. "Daarom is het zo belangrijk om ook ruimte te maken voor wat er goed gaat in uw leven en waar u dankbaar voor bent. Hoe meer u dit dagelijks doet, hoe meer u zichzelf traint, hoe beter het met u gaat," legt Verhees uit.