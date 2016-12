Een vijfde schaft beoordelingsgesprek liefst af

Medewerkers ontvangen graag doorlopend feedback - Ruim een op de vijf Nederlandse medewerkers (21 procent) ziet het beoordelingsgesprek het liefst afgeschaft worden. Daarnaast is 80 procent het eens met de vraagstelling of functionerings- en beoordelingsgesprekken in de huidige vorm hun langste tijd hebben gehad.



Dit blijkt uit het jaarlijkse benchmarkonderzoek van Raet onder 1.100 Nederlandse medewerkers. De uitkomsten gelden voor zowel jongere als oudere medewerkers, er is vrijwel geen onderscheid tussen verschillende generaties.



Traditionele ontwikkelgesprekken op de schop

In plaats van het voeren van traditionele ontwikkelgesprekken zegt werkend Nederland liever continu feedback te geven en te ontvangen (41 procent). Ook het verhogen van de frequentie staat hoog op het wensenlijstje van medewerkers (38 procent). Daarnaast verlangt veertien procent van de medewerkers ernaar zelf eigenaar te zijn van de gesprekscyclus. Medewerkers leggen in dit laatste geval resultaatafspraken vast en zijn verantwoordelijk voor hun persoonlijke ontwikkelingsplannen.

Mark Vlemmings, Manager Product Development bij TMA: "In functionerings- en beoordelingsgesprekken ligt veelal de focus op de minder goede punten van een medewerker. Deze ‘zwakke-puntenbenadering’ heeft echter niet het gewenste effect, niets is immers zo moeilijk als het verbeteren van zwakke punten. Dit zorgt ervoor dat medewerkers over het algemeen niet uitkijken naar dergelijke gesprekken met hun leidinggevende. Neem daarom de natuurlijke talenten van mensen als uitgangspunt van het gesprek en bekijk samen waarin hij of zij kan ontwikkelen vanuit de potentie die er al is. De medewerker zal deze aanpassing van de gesprekscyclus meer waarderen en sneller progressie maken, omdat deze afspraken vanuit het gesprek beter bij zijn motivatie en talenten passen."



Doorlopend in gesprek

Henk Jan van Commenee, productmanager talentmanagement bij Raet: "De behoefte om doorlopend met elkaar het gesprek aan te gaan wordt steeds groter. De medewerker wil graag zelf aan het roer staan van de eigen ontwikkeling. Maak hen daarom verantwoordelijk voor het eigen groeiproces en stem voortdurend de ontwikkelbehoefte en -doelstellingen af. Schuif hierbij de vragenformulieren aan de kant en ga écht de dialoog aan. Zo wordt een lerende organisatiecultuur gecreëerd waarbij medewerkers het beste uit zichzelf kunnen halen."



Jaarlijks benchmarkonderzoek

De Raet HR Benchmark is het jaarlijkse onderzoek van Raet naar actuele HR-trends in Nederland. Aan het onderzoek deden dit jaar 1.100 medewerkers, 565 HR-managers, 102 bestuurders en 409 zzp’ers uit verschillende branches mee. Het onderzoek vond plaats in de periode van 24 augustus tot en met 30 september 2016. De Raet HR Benchmark 2017 werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar TNS (voormalig TNS Nipo). De verschillende onderzoeksrapporten zijn te downloaden via: raethrbenchmark.nl