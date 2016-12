Nederland pakt weer koppositie breedband

Feestdagen intensieve testperiode voor internetverbindingen - Akamai Technologies presenteert zijn State of the Internet Report over het derde kwartaal van 2016. Het rapport geeft inzicht in wereldwijde, regionale en nationale cijfers over de snelheid van internetverbindingen, breedbandadoptie op zowel vaste als mobiele netwerken en gebruik van het IPv6-protocol.



Deze data zijn afkomstig van het Akamai Intelligent Platform. "De feestdagen vormen traditiegetrouw een intensieve testperiode voor internetverbindingen, omdat een groeiend aantal consumenten steeds meer connected devices tegelijkertijd gebruikt. Veel mensen zijn in die periode ook thuis en halen het uiterste uit hun breedbandverbinding," zegt David Belson, editor van het State of the Internet Report. "Het goede nieuws is dat we duidelijk zien dat deze verbindingen wereldwijd steeds krachtiger worden en meer data kunnen verwerken. De kans is klein dat de bandbreedte waar we met elkaar over beschikken dit jaar bij het online bestellen van onze kerstcadeaus roet in het eten zal gooien."



Breedbandadoptie

● Nederland gaat met 65 procent weer aan de leiding in het overzicht van landen met de hoogste breedbandadoptie (verbindingen >10 Mbps). De koploper van vorig kwartaal, Zwitserland, staat op nummer twee. De sterkste groei in deze categorie werd gemeten in Kroatië (323 procent), Cyprus (157 procent) en Italië (111 procent).

● In het derde kwartaal van 2016 stonden weer zes Europese landen in de wereldwijde top tien voor verbindingssnelheden van minimaal 25 Mbps. Deze landen waren Noorwegen (#2), Zweden (#4), Zwitserland (#7), Finland (#8), Letland (#9) en Denemarken (#10). De grootste groei (66 procent) werd gemeten in Denemarken. Toch blijft dit nog onder de indrukwekkende wereldwijde groei van 68 procent in deze categorie. Zuid-Korea staat met een adoptie van 34 procent sterk op nummer één in deze lijst.

● Noorwegen is tevens leider als het gaat om adoptie van verbindingen met minimaal 15 Mbps. 48 procent van de Noorse IPv4-adressen die verbinding legt met Akamai, had minimaal deze snelheid. Nederland staat in deze lijst op nummer acht.



Verbindingssnelheden

● De verandering in gemiddelde verbindingssnelheden ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar is positief voor alle landen in Europa. In Slovenië (14.1 Mbps) werd de grootste groei gemeten (45 procent). Zeker zes landen in Europa zagen een groei van minimaal 25 procent vergeleken met een jaar geleden. Dat zijn Bulgarije, Kroatië, Italië, Malta, Slovenië en Spanje.

● Noorwegen voert ook dit kwartaal de lijst aan van landen met de snelste gemiddelde verbindingssnelheden. Ondanks een afname van 0,2 procent vergeleken met een kwartaal eerder, werd er een gemiddelde verbindingssnelheid gemeten van 20.0 Mbps. Zweden staat op nummer twee met 19,7 Mbps en heeft de sterkste groei ondergaan vergeleken met het tweede kwartaal van 2016 (4,6 procent).

● De wereldwijde gemiddelde verbindingssnelheid is vergeleken met het tweede kwartaal van 2016 toegenomen met 2,3 procent tot 6.3 Mbps.

● De wereldwijde gemiddelde piekverbindingssnelheid nam toe met 3,4 procent tot 37.2 Mbps. Deze categorie wordt aangevoerd door Kroatië dat in Q3 2016 een toename van de gemiddelde piekverbindingssnelheid zag van 38 procent.



IPv4 versus IPv6

● Het aantal unieke IPv4-adressen dat verbinding legde met het Akamai Intelligent Platform was iets meer dan 806 miljoen. Dat is 0,7 procent minder dan in het tweede kwartaal van 2016.

● België blijft heer en meester in de adoptie van IPv6. Zeker 39 procent van de verbindingen met Akamai gebruikt dit protocol. Dat is een groei van 3,3 procent vergeleken met het vorige kwartaal.

● In de lijst met landen waar het IPv6-protocol sterk vertegenwoordigd is, staan naast België nog vijf Europese landen. Dit zijn Griekenland (#2), Duitsland (#3), Zwitserland (#5), Portugal (#8) en Estland (#9).



Mobiele verbindingen

● In het derde kwartaal van 2016 was de snelste gemiddelde mobiele verbindingssnelheid weer te vinden in het Verenigd Koninkrijk. Deze bedroeg 23.7 Mbps. België staat ook dit kwartaal weer op nummer twee met 19,3 Mbps wat iets lager is dan het tweede kwartaal van 2016.

● De gemiddelde mobiele verbindingssnelheid in Nederland was 11.5 Mbps in Q3 2016. Dat is exact 1 Mbps meer dan een kwartaal eerder.