Online consument stuit op onzichtbare EU-grenzen

Verdubbeling klachten over ontoelaatbare discriminatie - Europese consumenten kunnen nog steeds niet vrij online winkelen in de EU. Ondernemers en webshops weigeren klanten uit andere landen (geo-blocking), vragen hogere prijzen aan buitenlandse klanten of werpen op een andere manier virtuele grenzen op.



Het aantal klachten over dit soort praktijken is meer dan verdubbeld. Dat blijkt uit het rapport 'Do invisible borders still restrict consumer access to services in the EU?' (Zijn er nog onzichtbare grenzen die consumenten de toegang tot diensten in de EU beperken?) dat het netwerk van Europese Consumenten Centra (ECC-Net) heeft gepresenteerd. Hoewel artikel 20.2 van de EU-richtlijn voor diensten op de interne markt discriminatie op grond van nationaliteit of woonplaats verbiedt, worden dit soort handelspraktijken nog steeds toegepast. Daardoor is er voor online consumenten geen vrije markt in de EU.



Klachtenstroom

Van 2013 tot 2015 kreeg het ECC-Net hierover 532 klachten binnen. Een toename van 140 procent ten opzichte van de 222 klachten die tussen 2010 en 2012 binnenkwamen. De meeste klachten over het schenden van artikel 20.2 kwamen van consumenten in Oostenrijk (138), Italië (68) en Ierland (66). Meer dan 82 procent ging over discriminatie naar woonplaats. Tweederde van de klagers kreeg te maken met prijs- of serviceverschillen, meestal bij de aankoop van elektronische apparatuur, huishoudelijke apparaten, vervoersmiddelen, kleding, boeken, muziek of het downloaden van data. Ondernemers blokkeerden de toegang van buitenlandse consumenten tot hun website, leidden hen naar een andere website, weigerden levering of betaling of hanteerden andere prijzen of verkoopvoorwaarden. Een kwart van de klachten had te maken met diensten op het gebied van toerisme en recreatie. Consumenten die in het buitenland een auto wilden huren of via een buitenlandse website dezelfde vakantie voor een lagere prijs wilden boeken, werden geweigerd. Nederlandse webshops weigerden onder meer Britten die hier fietsonderdelen en een tent wilden kopen voor een lagere prijs met de mededeling dat het Verenigd Koninkrijk een exclusieve distributeur had. Een Nederlander die op een Britse website e-books wilde kopen kreeg te horen dat die alleen voor de eigen inwoners bestemd zijn.



Vrijere online markt

"Helaas geven de klachten die het ECC-Net ontvangt aan dat het non-discriminatie beginsel van artikel 20.2 nog niet effectief is in het bestrijden van ongerechtvaardigde prijs- en leveringsdifferentiaties. Consumenten worden nog vaak geconfronteerd met beperkingen zonder geldige reden," stelt directeur Eva Calvelo Muiño van ECC-NL. De Europese Commissie erkent dat meer actie noodzakelijk is om de richtlijn te handhaven en is daarom bezig met een pakket maatregelen voor een vrijere online markt. Die behelzen onder meer wetgeving om geo-blocking tegen te gaan, regulering om grensoverschrijdende pakketbezorging goedkoper te maken en het promoten van het consumentenvertrouwen door betere bescherming en handhaving.