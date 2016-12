Talent behouden door automatisering

Software helpt bij het vinden van talent - Het vinden en behouden van talent staat bovenaan het lijstje met prioriteiten van HR-professionals. En juist het automatiseren van de HR-afdeling helpt daarbij. Op meerdere manieren.



Uit het Nationaal HR Onderzoek 2016 kwamen een aantal aandachtsgebieden naar voren. In een serie van vier artikelen doet Unit4, samen met Reed Business Information, aanbevelingen op deze gebieden. Deze week: automatisering van de HR-afdeling.

Unit4 licht een aantal manieren waarop automatiseren de HR-afdeling helpt toe.



Goede bereikbaarheid vanuit mobiel platform

Bij het werven van mensen is het belangrijk dat u goed toegankelijk bent vanuit verschillende platformen, ook mobiel. Dit geldt ook voor uw vacaturesite. Kandidaten moeten u makkelijk kunnen vinden en bereiken. Haal bovendien alle overbodige handelingen uit het proces. Door dit optimaal uit te voeren, verlaagt u de drempel om te solliciteren. Hiermee onderscheidt u zich als bedrijf en maakt u uzelf aantrekkelijk voor nieuw talent.



Software helpt bij het vinden van talent

Zijn er eenmaal een hoop sollicitaties, dan is het zaak de juiste kandidaten eruit te halen. Ook dat kunt u deels automatiseren. Er bestaat intelligente software die de sollicitanten matcht aan het profiel. De HR-medewerker hoeft dan niet alle CV’s door te nemen.



Apps en tools

Privé maken mensen gebruik van verschillende apps en tools om informatie op te vragen of dingen te regelen. Daarmee worden verschillende handelingen overbodig of eenvoudiger. Maar op de werkvloer is die ontwikkeling vaak nog niet door gedrongen en doet de medewerker een stapje terug. Kan hij zijn tandartsrekening thuis met een foto via een app declareren, op het werk geldt vaak dat hij zijn bonnetjes aan een in te vullen formulier moet hechten. En kan hij zijn banksaldo dankzij de cloud altijd en overal inzien, zijn verlofsaldo is niet thuis op de bank te openen met zijn mobiele telefoon. Toch onhandig als hij net bezig is met zijn vakantieplannen.



Klantgericht denken

Veel HR-organisaties opereren nog steeds als personeelsadministraties, terwijl ook zij klantgericht zouden moeten werken. Door medewerker als klant te benaderen, verhoogt u zijn tevredenheid. De inzet van technologie draagt daaraan bij en zorgt er ook voor dat de HR-afdeling zich kan richten op andere werkzaamheden. Als werkgever straalt u bovendien modern werkgeverschap uit. Dit draagt in hoge mate bij aan uw corporate branding. En daardoor aan het vinden (en ook behouden) van talent.