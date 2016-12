Wie wil er nog eigenaar zijn?

2017: steeds meer 'as a service' - Een jaar geleden kondigde Yann Toutant, general manager van Econocom Nederland, het einde van het bezit aan. "In het kielzog van de digitale transformatie zullen bedrijven alleen maar meer ‘als een dienst’ gaan aanbieden aan hun klanten die daar om vragen."



Maar bedrijven zijn zelf ook steeds minder geïnteresseerd in het bezit van apparatuur, net als fabrikanten," stelt Toutant. Daarmee komen we aan bij dé vraag die volgend jaar gaat spelen: "Wie neemt de rol van eigenaar op zich van het product?"

Inmiddels zijn vele infrastructuren door clouddiensten vervangen, er vond een verschuiving plaats van CAPEX naar OPEX en er kwamen er minder investeringen op de balans van bedrijven te staan. "Het usage based model wordt langzaam maar zeker de norm, maar het eigenaarschap van apparatuur lijkt nog niet besproken te worden. Als de klant én de fabrikant geen eigenaar willen zijn en de systeemintegrator op de langere duur geen eigenaar kan zijn, wie gaat het dan wel worden?"



Gezocht: eigenaar

Op dit moment nemen de system integrators het bezit van de hardware van hun klanten op zich. Maar naarmate deze trend zich voortzet, zal het voor hen niet langer haalbaar zijn om dit allemaal te financieren. "Wanneer een leverancier van bijvoorbeeld opslagdiensten tegemoet wil komen aan de klantvraag van pay per use opslag, dan moet hij kostbare opslagapparatuur inkopen," legt Toutant uit. "Ik zie in de praktijk dat zo’n oplossing goed verloopt, tot op zekere hoogte. Voor twee of drie klanten lukt het meestal nog wel, maar wordt de vraag groter, dan is het voor de meeste integrators niet meer haalbaar om de hardware te financieren. Ook de fabrikant wil de apparatuur het liefst zo snel mogelijk uit de boeken na productie.



Hollands Next Top Investor

De implementatie van het usage based model loopt tegen zijn limieten aan en er zijn niet veel partijen op de markt die het eigendom willen claimen. Hoe nu verder? Toutant: "Dat is nog onduidelijk, maar er moet snel een oplossing komen. Er moeten investeringen worden gedaan en die niemand op zijn balans wil hebben, omdat de ontwikkelingen te snel gaan. Je wilt geen eigenaar zijn van tweeduizend LCD schermen die volgend jaar alweer verouderd zijn."



De noodzaak voor een ‘seamless experience’

Een andere trend die zich voordoet is de bewustwording dat het usage based model gecombineerd moet worden met een vlekkeloze gebruikservaring. "Klanten willen een gebruikservaring waarbij ze alleen de voordelen van de transactie ervaren en niet de lasten. Er is op de markt de verwachting ontstaan dat technologie deze ervaring mogelijk maakt en taken van de klant overneemt door middel van digitale automatisering. Biedt je deze ervaring niet, dan kom je in zwaar weer terecht."



Millennials op de werkvloer

Toutant constateert verwarring onder veel CFO’s over de precieze invulling van de digitalisering. "Ze zeggen allemaal dat het moeilijk is om het bestaande bedrijfsmodel te koppelen aan een nieuw, technologiegedreven bedrijfsmodel. Het is duidelijk dat dit een model moet zijn, waar de focus op het gebruik ligt, maar het is minder duidelijk hoe de brug tussen het huidige model en dat nieuwe model moet worden geslagen. Startups hebben de vrijheid om zich zonder ballast uit het verleden te ontwikkelen in deze nieuwe digitale werkelijkheid. Gesettelde bedrijven hebben die luxe niet, die zitten altijd met een erfenis uit het verleden. Hoe transformeer je die naar een nieuw digitaal bedrijfsmodel? Ik zou zeggen dat het een noodzakelijke trend is om millennials bij deze strategische processen te betrekken. Zij hebben de digitale vaardigheden die bij oudere werknemers ontbreken, of onvoldoende zijn ontwikkeld. De digitale transformatie gaat ervoor zorgen dat sommige mensen hun baan verliezen, maar er ontstaan ook nieuwe kansen voor mensen met de juiste vaardigheden. Voor millennials is digitaal gewoon een feit, ze zijn praktisch met een keyboard in hun handen geboren."



Mobiel wint het van vast

"Afgelopen maand oversteeg het aantal internetverbindingen vanaf mobiele apparaten, dat van apparaten met een vaste verbinding. Smartphones zijn dus belangrijker geworden dan vaste computers. Dit zegt veel over de manier waarop we internet gebruiken en over de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit. De combinatie van mobiele verbindingen met geolocation gaat het komende jaar voor een explosie aan diensten zorgen. Denk aan disruptieve diensten als Uber, die gebruikmaken van je verbinding en de locatie van je telefoon: de deuren voor dit soort bedrijfsmodellen staan wagenwijd open. Daar komt bij dat we in 2017 het einde van de roaming tegemoet kunnen zien, wat ervoor gaat zorgen dat het gebruik van internetdiensten door heel Europa net zo duur wordt als in Nederland. Zo kunnen disruptieve Nederlandse ondernemingen in een keer de hele Europese markt aanspreken."



Vergeten we cybersecurity niet?

De apparaten en systemen die we op het internet aansluiten, worden steeds talrijker en steeds opener. Dat wil zeggen dat ze ook steeds eenvoudiger te hacken zijn, met grotere consequenties dan ooit. De nieuwe manieren van werken genereren immers steeds meer data en die data moet beveiligd worden. "Dat het belang van security nog wel onderschat wordt, bleek onlangs, toen een groot deel van het internet in het oosten van de Verenigde Staten werd platgelegd door een DDoS-aanval afkomstig van internet of things-gadgets, als slimme beveiligingscamera's en routers. Bedrijven moeten gaan investeren in cybersecurity. Nu al, maar zeker ook het komende jaar."