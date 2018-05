Hoe zorg ik dat ik mij kritiek niet persoonlijk aantrek? Door: Asha Kalijan Vraag

"In een vergadering met het MT kreeg ik als feedback dat mijn plan niet doorgevoerd kan worden in zijn huidige vorm. De alternatieven zijn naar mijn idee mager. Ik heb lang en goed over het plan nagedacht en in tussenfasen ook besproken. En nu is het toch niet goed genoeg. Dat trek ik me persoonlijk aan. En ik heb geen zin om veel te veranderen, want het wordt dan een andere verandering dan ik beoog. Ik merk dat ik twijfel of ik wel (genoeg) invloed heb als voorzitter van het team. Wat te doen?"



Antwoord van Asha Kalijan

In feite gaat het om het uitoefenen van meer invloed als voorzitter om veranderingen door te voeren. Het plan dat je hebt geschreven wordt niet helemaal gedragen. Daarnaast betrek je zaken persoonlijk. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



Registratie is volledig gratis en geeft u direct toegang tot het opgevraagde document of artikel en tot honderden andere checklists, artikelen, contracten en tests & tools.



GRATIS REGISTREREN Bent u al abonnee, vul hier uw e-mailadres en wachtwoord in:



E-mailadres: Uw persoonlijke wachtwoord: Wachtwoord vergeten?