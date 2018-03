Hoe wij beslissingen nemen Door: John Vrakking "Met de wetenschap van nu…" Zo worden veel excuses ingeluid. Voor verkeerde inschattingen, onjuiste besluiten, foute beslissingen. Natuurlijk: wie alles van tevoren weet, kan met een kwartje de wereld rond. Maar wie zou dat durven? Erop vertrouwen dat je alles weet? Dat de nieuwe realiteit bestendig is en dat de werkelijkheid zich niet onverwacht tegen je keert… Wat zou het zijn, dat je eventueel tegenhoudt? Want hoe werkt dat eigenlijk, beslissingen nemen?



…but not as we know it

In "Arrival" van Denis Villeneuve, voor mij de beste film van 2016, is Louise Banks (Amy Adams) een taalkundige die de opdracht krijgt om contact te maken met buitenaardse wezens. Ze doet dat samen met fysicus Ian Donnely (Jeremy Renner). Verschillender dan deze twee kunnen mensen bijna niet zijn. We zien hoe ze te maken krijgen met nieuwe realiteiten, die een behoorlijke aanslag plegen op hun mentale flexibiliteit. Zo is er de verticale schacht die hen 400 meter hoog een ruimteschip in zal leiden. Eenmaal binnen gedraagt de zwaartekracht zich anders, waardoor die schacht een horizontale tunnel wordt. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



