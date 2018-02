Hoe laat ik medewerkers beter functioneren? Door: Asha Kalijan Vraag

"Bij mijn beoordeling kreeg ik te horen dat ik beter moet presteren en mijn medewerkers ook. Ik werd gewezen op mijn verantwoordelijkheid om hen beter te laten functioneren. Ik ben zelf ook niet tevreden over het functioneren van mijn medewerkers. Ik doe wat ik kan, maar de motivatie om zich te verbeteren ontbreekt. Ze lijken tevreden met wat ze doen. Hoe ga ik hiermee om en zorg ik dat ik het beter doe?"



Antwoord van Asha Kalijan

Het signaal is wel duidelijk. Je kunt met de feedback veel doen, alleen gaat daar wat tijd overheen. Want, zeker gezien de weerstand bij de medewerkers speelt er een gedragscomponent mee en de ervaring laat zien dat daar tijd mee gemoeid is. Nu beginnen is wel de boodschap. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



Registratie is volledig gratis en geeft u direct toegang tot het opgevraagde document of artikel en tot honderden andere checklists, artikelen, contracten en tests & tools.



GRATIS REGISTREREN Bent u al abonnee, vul hier uw e-mailadres en wachtwoord in:



E-mailadres: Uw persoonlijke wachtwoord: Wachtwoord vergeten?