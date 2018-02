Hoe hou ik medewerkers bij de les? Door: Asha Kalijan Vraag

"Ik zie onze collega-bedrijven zich aanpassen aan duurzaamheid en andere eisen van de markt. Wij moeten ook die kant op, ook richting onze werknemers. In het verleden beslisten onze werknemers zelf over hun opleidingsbudget, maar daarbij kiezen ze niet voor de juiste opleidingen, die aansluiten bij dit nieuwe beleid. Hoe verander ik dat?"



Antwoord van Asha Kalijan

Op tijd anticiperen op wat de markt doet, wat klanten verwachten en welke competenties medewerkers nodig hebben in het bedrijf, zijn drie belangrijke aspecten om continuïteit te waarborgen. Die informatie is te verkrijgen door periodiek marktonderzoek te doen of in gesprek te blijven met college-bedrijven of die te volgen. Daarmee zetten jullie de juiste stappen. De interne vertaling van de noodzaak tot veranderen is in ieder geval duidelijk. Hou er rekening mee dat de verandering of aanpassing voor de medewerkers even wennen is.



