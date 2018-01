Hoe kan ik de volgende carrièrestap maken? Door: Asha Kalijan Vraag

"Hoewel ik alles in huis heb op papier, lukt het me niet om promotie te maken tot senior leidinggevende. Na diverse interne sollicitaties , kom ik tot de conclusies dat ik echt iets moet veranderen om de volgende stap te maken. De feedback is vaak dat ik niet ondernemend genoeg ben. Ik ben een snelle denker, deskundig, kan goed managen, zie trends aankomen en kan zaken goed relativeren. Hoewel ik wat afstandelijk overkom, ben ik in principe vrij toegankelijk. Wat moet ik doen?"



Antwoord van Asha Kalijan

Het is even afwegen of je meer een specialist bent dan een manager. Ook het doorgronden van wat in jouw bedrijf belangrijk is in het managen in relatie tot de ontvangen feedback is een aandachtspunt. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



