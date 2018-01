Hoe ga ik met een crisis om? Door: Asha Kalijan Vraag

"Als bedrijf zitten we in een crisis. We hebben loyale medewerkers die ons vanaf het begin goed hebben geholpen. Maar de doorstart wil niet lukken. Naar buiten toe is het gelukkig nog niet duidelijk dat we in zwaar weer zitten. We zijn bezig om adviseurs te selecteren, maar de juiste match zit er nog niet tussen. Ondertussen wil ik toch enkele stappen ondernemen. Hoe doe ik dat?"



Antwoord van Asha Kalijan

Een crisis kun je zien als een urgent signaal dat het echt anders moet. Als er geen oog is voor de toekomst, omdat we bezig zijn met te doen wat we altijd doen en wat dagelijks nodig is, kan het soms te laat zijn.



