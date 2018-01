Hoe krijg ik mijn projectteam leden op mijn hand? Door: Asha Kalijan Vraag "Het project waar ik nu verantwoordelijk voor ben krijgt een vervolg waar ik graag bij betrokken wil blijven. Maar er is nu, in de startfase, zoveel tegenstand in het team, dat ik twijfel of ik wel op tijd en met succes kan opleveren. Dat vermindert mijn kansen voor het vervolg. Ik moet op korte termijn zorgen dat ik iedereen mee krijg. Hoe doe ik dat?"





Antwoord van Asha Kalijan

Het is verstandig dat je al aan het vervolg denkt en daarin wil investeren. Toch zou ik dat even loslaten en je volledig richten op de taken nu, waaronder creëren van meer verbondenheid in het team. Daarmee creëer je een basis voor zowel de korte, als de lange termijn. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



