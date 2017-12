Hoe stel in het functoneren van mijn projectleider aan de kaak? Door: Asha Kalijan Vraag

"Tijdens mijn eindejaar gesprek was behalve mijn manager, ook de projectleider aanwezig. Mijn functioneren is als voldoende beoordeeld. Ik heb zelf aangegeven dat ik niet echt tevreden ben, maar heb de reden in het midden gelaten. Ik ben een harde werker, maar ben mijn motivatie kwijt door de manier waarop de projectleider ons aanstuurt. Erger nog, ik vind dat hij niet goed functioneert. Ik zou het beter doen. Wat moet ik doen?"



Antwoord van Asha Kalijan

Te lang inhouden van feedback leidt tot frustratie en demotivatie. Geven van feedback lukt soms niet. Angst en zorg voor het kwijtraken van je baan, tegenwerking of het niet willen verstoren van de harmonie en sub assertiviteit, kunnen zorgen dat je dat niet doet. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



Registratie is volledig gratis en geeft u direct toegang tot het opgevraagde document of artikel en tot honderden andere checklists, artikelen, contracten en tests & tools.



GRATIS REGISTREREN Bent u al abonnee, vul hier uw e-mailadres en wachtwoord in:



E-mailadres: Uw persoonlijke wachtwoord: Wachtwoord vergeten?