Mijn medewerkers zijn afgunstig op mijn vrijheid. Wat te doen? Door: Asha Kalijan Vraag

"Ik ben eigenaar van een mkb-bedrijf met circa 20 medewerkers. Na 23 jaar wil ik mijn werk/privé-balans goed in de gaten houden en ga ik bijvoorbeeld naar huis. Dit leek altijd goed te gaan, maar ik merk ook afgunst. We zijn allemaal ongeveer even oud, maar ik heb het beter qua beloning en vrijheid. Er wordt mij gevraagd meer als manager op te treden, maar ik geloof in zelfstandigheid en pro-activiteit. Wat kan ik doen om een betere 'baas' te worden?"



Antwoord van Asha Kalijan

Als eigenaar een bedrijf managen levert regelmatig spanningsvelden op. Enerzijds zet jij als eigenaar de lijnen uit, bewaak jij de continuïteit en draag jij alle verantwoordelijkheid, anderzijds wil je een goed lopende interne organisatie, waarbij mensen gemotiveerd zijn en goed functioneren.



