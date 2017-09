Ik wil een hogere managementfunctie. Hoe pak ik dat aan? Door: Asha Kalijan Vraag

"Ik zit al jaren in het management vak en wil doorgroeien naar een senior managementfunctie. Dat vertel ik soms aan een collega. Vaak krijg ik het advies om daar planmatig mee om te gaan. Daar geloof ik niet in. Ik werk hard, hou mijn vak bij en ik laat mijn ambitie blijken.Ik ben me bewust van mijn doel. Voor mijn gevoel is dat voldoende. Hoe ga ik om met die goed bedoelde adviezen?"



Antwoord van Asha Kalijan

Het lijkt me goed om na te gaan of ervaring, gestaag doorwerken en je wensen kenbaar maken je oplevert wat je beoogt. Ook is interessant om te evalueren wat je aanpak is geweest als je bewust bent van een doel. Daarna kun je beter beoordelen of je iets moet doen met de feedback en/of adviezen die je gekregen hebt.



