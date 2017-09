De power pose: krachtiger door een krachtige lichaamshouding Door: Frank van Marwijk Kent u de inspirerende Ted talk van sociaal psycholoog Amy Cuddy van de Harvard universiteit? In haar 21 minuten durende presentatie, die inmiddels 43 miljoen keer is bekeken, legt zij het effect uit van de Power Pose. Als u gedurende twee minuten een krachtige houding aanneemt, heeft dat een onmiddellijk positief effect op uw presentatie, vlak daarna. U voelt zich krachtiger en uw reageert rustiger op stress. Dit komt omdat door uw andere houding meteen uw testosteronspiegel stijgt en uw cortisolspiegel daalt. Recent onderzoek trekt de bevindingen van Cuddy in twijfel. Toch zit er meer waarheid in wat Cuddy vertelde dan de criticasters willen doen geloven. Uw lichaamstaal heeft niet alleen effect op hoe u overkomt, maar ook op uw eigen gevoel. Een krachtige lichaamshouding maakt dat u zich meer zelfverzekerd, gepassioneerd, enthousiast, authentiek, aantrekkelijk en comfortabel voelt. Dat is op zijn minst een goede start!



Krachtig vertoon, krachtige hormonen

We zien het in de natuur. Dominante dieren nemen een expressieve lichaamshouding aan als ze een soortgenoot ontmoeten die lager in de pikorde staat. Ze maken zich groot en breed en nemen veel ruimte in. De soortgenoot laat op zijn beurt zien dat hij het leiderschap van de ander accepteert door in elkaar te kruipen en zich klein te maken. Dit gedrag wordt aangestuurd door hormonen, maar volgens Cuddy werkt het ook andersom. Verandering van gedrag heeft ook effect op de hormonen. Een alfa mannetje blijkt een hogere testosteronspiegel (het dominantie hormoon) te hebben dan onderdanige soortgenoten. Tegelijkertijd is zijn cortisolspiegel (het stresshormoon) lager. Als het alfamannetje overlijdt of overwonnen wordt, neemt een ander mannetje het gedag over en dan veranderen ook zijn hormonen. Het dominante gedrag doet het testosteron stijgen en cortisol dalen. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



Registratie is volledig gratis en geeft u direct toegang tot het opgevraagde document of artikel en tot honderden andere checklists, artikelen, contracten en tests & tools.



GRATIS REGISTREREN Bent u al abonnee, vul hier uw e-mailadres en wachtwoord in:



E-mailadres: Uw persoonlijke wachtwoord: Wachtwoord vergeten?