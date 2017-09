To focus or not to focus: that's the question Door: John Vrakking Er zijn pakweg twee stromingen om je productiviteit te verbeteren. De een propageert het zoveel mogelijk doen in zo min mogelijk tijd. De andere schrijft voor om strikt taken te doen die bijdragen aan jouw eigen doelstellingen. Het eerste berust op efficiency, het laatste op effectiviteit. Volgens de nieuwste inzichten zou je beide moeten doen voor een optimaal resultaat. Focussen dus, en ook weer niet. Hoe is cruciaal. Lees mee!



Zoeken naar een oplossing

Het Timemanagement van de eerste generatie richtte zich sterk op efficiencyverbetering. Het leerde je om meer tijd te creëren. Als ervaringsdeskundige van het eerste uur - we schrijven 1984 – liep ik daar hopeloos in vast. Ik maakte weken van 70 uur. Mijn werkgever was middenstander geweest, dus daar had ik niet veel steun aan. Toen ik tegen een boekje van Lars Wiberg aanliep (TFC-media, toen nog zonder ISBN), viel het kwartje: ik bleek zowel het werk te doen dat ik eigenlijk zou moeten delegeren als dat van mijzelf. Vijf weekdagen voor het één, het weekend voor het ander. Daar werden de mensen om me heen niet blij van en ikzelf nog minder. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



Registratie is volledig gratis en geeft u direct toegang tot het opgevraagde document of artikel en tot honderden andere checklists, artikelen, contracten en tests & tools.



GRATIS REGISTREREN Bent u al abonnee, vul hier uw e-mailadres en wachtwoord in:



E-mailadres: Uw persoonlijke wachtwoord: Wachtwoord vergeten?