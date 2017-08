Niets is niet niets Door: Frank van Marwijk Kent u De Nachtwacht? Niet voor niets is het schilderij wereldberoemd! Maar zou iemand het missen als het nooit geschilderd was? Waarschijnlijk niet. Dit artikel kunt u dan ook rustig overslaan. Het gaat over niets. Als u het niet leest, mist u niets. Het is dan voor u alsof het nooit geschreven is. Uw leven gaat dan gewoon door. Als u dit artikel niet leest, bent u overigens niet de enige. Slechts een paar honderd mensen zullen het lezen. Duizenden, nee, zelfs miljoenen mensen lezen het nooit. Als u het wel leest bent u dus redelijk uniek, maar waarschijnlijk zal niemand dat verschil merken.



Een klein testje

