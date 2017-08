Ben ik te empatisch? Door: Asha Kalijan Vraag

"Ik ben coördinator van een team van tien medewerkers. Een aantal van hen heeft in de privésfeer een lastige tijd gehad, zoals een overlijden, ziekte of een te hoge werkdruk. Ik voel me erg betrokken bij mijn teamleden en probeer de getroffen medewerkers wat te ontzien. De andere medewerkers hebben daardoor wel wat harder moeten werken, maar zijn trots op het resultaat. Mijn leidinggevende heeft me echter als feedback gegeven dat ik te empatisch ben. Kan dat en wat moet ik met deze feedback?"





Antwoord van Asha Kalijan

