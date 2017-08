Hoe ga ik om met een te assertieve medewerker? Door: Asha Kalijan Vraag

"Het is hopeloos werken met een medewerker, die te assertief reageert. Ik spreek haar daarop aan, maar niets wat ik zeg valt goed. Ze heeft eerder goede kwaliteiten laten zien, tot ze meer vanuit de emotie is gaan reageren. Ze verzuimt meer en het stressniveau lijkt eerder toe, dan af te nemen. Mijn tolerantie is momenteel ver te zoeken en ik vraag me af of ik haar moet houden. Hoe pak ik dit aan?"



Antwoord van Asha Kalijan

Dat de maat vol is begrijp ik. De oplossing ligt niet in het reageren op elkaar op de voor jullie bekende manier. Een ander perspectief is nodig.



