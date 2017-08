De keuze tussen doen en laten. . . Door: Frank van Marwijk "All of humanity’s problems stem from man’s inability to sit quietly in a room alone."

― Blaise Pascal



Het is vakantietijd. Misschien zit uw vakantie er al op of bent u nog hard bezig met de laatste loodjes. Maar het kan ook zijn dat u dit artikel leest op uw tablet terwijl u op uw buik op het strand ligt. Of u zit ermee op de rand van het zwembad, uw benen bungelend in het water. Heerlijk! U hoeft even niets te doen. Niets doen?! Mogelijk hebt u in uw vakantie helemaal geen tijd om niets te doen. Nee, zitten kunt u nog het hele jaar, vindt u. In uw vakantie bent u juist de hele dag actief. U wandelt urenlang door de bossen of tussen de schapen, u klimt op rotsen en suist er met een paraglider weer vanaf. ’s Avonds ploft u, uitgeput vanwege alle ‘ontspannende’ activiteiten, op de bank. Geen puf om artikelen te lezen! Het kan ook zijn dat u uw culturele interesse exploreert tijdens uw vakantie. U bezoekt oude havens, musea en kastelen. U leest best wel wat in uw vakantie als het maar niet naar werk riekt. Tenslotte kan het ook zijn dat u stiekem toch uw laptop hebt meegenomen om op de hoogte te blijven van alles wat er op uw werk afspeelt. Een artikeltje lezen kan er best tussendoor!



Passief of actief?

Welk vakantie u ook kiest, het zal absoluut een groot verschil maken voor uw beleving. Ook maakt het uit voor hoe u zich de ervaring herinnert en die na uw vakantie met anderen deelt. Vakantie heeft de naam van ‘ff niets doen’, maar het zijn juist de activiteiten die het verschil maken. Als mensen naar elkaars vakantie vragen, stellen ze twee vragen: ‘Waar ben je geweest?’ en ’Wat heb je gedaan?’ Het verschil tussen iets doen en niets doen is enorm. Actie valt meer op dan passiviteit. Activiteit blijft beter in uw herinnering plakken dan inactiviteit. Als u elk jaar drie weken op een stretcher bij het zwembad ligt, is er voor uw geheugen geen onderscheid. Alle vakanties lijken dan op elkaar. Als u elke vakantie andere activiteiten onderneemt, prikkelt dat uw herinneringsvermogen. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



Registratie is volledig gratis en geeft u direct toegang tot het opgevraagde document of artikel en tot honderden andere checklists, artikelen, contracten en tests & tools.



GRATIS REGISTREREN Bent u al abonnee, vul hier uw e-mailadres en wachtwoord in:



E-mailadres: Uw persoonlijke wachtwoord: Wachtwoord vergeten?