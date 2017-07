Moet ik die promotie wel of niet aannemen? Door: Asha Kalijan Vraag

"Mijn huidige functie is niet uitdagend genoeg en dat valt anderen ook op. Ik ben recent gevraagd door een ander bedrijf voor een hogere functie. Er liggen voor mij veel kansen, maar er zijn interne problemen, het rendement moet beter en ik ben ook medeverantwoordelijk voor de groei van het bedrijf. Een grote uitdaging en de promotie lijken me interessant, maar ik vraag me af of ik het moet doen en ook of ik het wel kan. Wat is wijsheid?"



Antwoord van Asha Kalijan

Neem signalen serieus. De uitdaging is weg en als dat anderen gaat opvallen, dan zal je functioneren te wensen over laten. Het is voor alle partijen goed om naar oplossingen te zoeken. Het aanbod van het ander bedrijf is een goede aanleiding om daarmee te starten.



