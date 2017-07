Hoe zorg ik dat mijn medewerkers sneller gaan werken? Door: Asha Kalijan Vraag

"Mijn team is voor mijn gevoel te traag in het uitvoeren van taken. Ik zeg er regelmatig wat van, maar het lijkt wel of ze het niet oppakken. Zo complex is het werk niet, maar in hun ogen wel. Ik los veel op en wil niet meer zo opjagen, want dat lijkt ook niet te werken. Ik wil wel dat ze sneller werken en beter presteren. Is hier wat aan te doen of gaat het gewoon niet werken met een paar van de medewerkers?"



Antwoord van Asha Kalijan

Woorden als opjagen, sneller werken en presteren, komen over als taakgerichte aansturing. Dat is niet voldoende. Een team leiden omvat verschillende fasen, waarbij je eerst een goed team samenstelt, vervolgens werkt aan een hecht team. De juiste randvoorwaarden en doelstellingen heb je daarbij zo concreet mogelijk voor ogen.



