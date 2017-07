Toe tem je een hork? Door: John Vrakking Net wat hoger opgeleiden zijn niet altijd even gemakkelijk in de omgang. Intelligent is namelijk niet hetzelfde als emotioneel vaardig, of wel IQ is vaak niet recht evenredig met EQ. Uit eigen ervaring durf ik zelfs te beweren dat een hoge intelligentie een risicofactor meebrengt. Eenmaal in een baan raken hoogopgeleiden in een select netwerkje met andere hoogopgeleiden, waar ze vaak solistisch opereren. Langs die route lopen high potentials een grote kans zich te ontwikkelen tot wereldvreemde nerds. Wat kun je daartegen doen?



De hork in actie

Mijn eigen vastgestelde IQ is 134, dat is bovengemiddeld. Begrijp me goed: daar poch ik niet op. Want mij overkwam het dat ik bij dezelfde baas twee keer wegens een arbeidsconflict op straat raakte. Mag je drie keer raden wie daar de schuld van was. Dat wilde ik destijds beslist niet horen: ik wist het uiteraard nog beter uit te leggen dan mijn advocaat. Mijn partner zei destijds eens tegen me ‘jij bent de maat der dingen’; tragisch genoeg ontging me dat ze dat ironisch bedoeld moet hebben. Gelukkig heb ik veel, heel veel bijgeleerd… Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



