Waarom krijg ik geen waardering voor mijn resultaten? Door: Asha Kalijan Vraag

"Hoewel ik veel werk verzet en veel bereikt heb, lijkt het wel of men mijn inzet niet op waarde schat. Ik ben gevraagd na te denken over mijn functioneren. Ik zou niet echt meedoen met anderen, afstandelijk zijn en weinig charisma hebben. Het klopt dat ik introvert ben, maar ik boek goede resultaten. Ik ben dan ook erg verbaasd. Hoe moet ik de feedback zien?"



Antwoord van Asha Kalijan

Het is niet voldoende om resultaten op te leveren, zeker als je ze niet zichtbaar maakt en anderen er goed bij betrekt. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



Registratie is volledig gratis en geeft u direct toegang tot het opgevraagde document of artikel en tot honderden andere checklists, artikelen, contracten en tests & tools.



GRATIS REGISTREREN Bent u al abonnee, vul hier uw e-mailadres en wachtwoord in:



E-mailadres: Uw persoonlijke wachtwoord: Wachtwoord vergeten?