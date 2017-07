De stoelendans aan de vergadertafel Door: Frank van Marwijk Hebt u wel eens gelet op de plek waar u en anderen gaan zitten tijdens een vergadering? De plaats aan tafel die mensen kiezen vertelt veel over hun betrokkenheid. Vaak gaan mensen telkens op dezelfde plek zitten, maar dat hoeft niet per se. De gekozen plaats kan ook verschillen vanwege de wisselende aanwezigheid van personen, de onderlinge relaties van de betrokkenen of de verschillende belangen die ze hebben in de agendapunten. Iemand kan op een plek gaan zitten waar hij de meeste steun verwacht, waar hij anderen goed kan aankijken, waar hij het meeste opvalt of waar hij zich juist een beetje kan verstoppen. In strategisch opzicht is het zinvol om te kijken hoe de stoelen zijn verdeeld. In sommige vergaderingen ontstaat een bijzondere dynamiek, alleen al door de plaats waar de gesprekdeelnemers zitten.



Tegenover, naast of in een hoek?

In een eerder artikel heb ik een en ander uitgelegd over de verschillende plaatsen aan tafel die u kunt innemen tijdens een tweegesprek. Zo kunt u recht tegenover elkaar plaatsnemen, naast elkaar aan tafel gaan zitten of in een hoek van 90 graden ten opzichte van elkaar. In communicatief opzicht maakt dit groot verschil. Dat verschil zit hem vooral in de verschillende mogelijkheden tot oogcontact. Maar wat heeft de plaats die u kiest voor effect tijdens een groepsgesprek zoals een vergadering, waarbij meerdere mensen aan tafel zitten? Omdat je met meerdere mensen bent, hoef je elkaar niet voortdurend aan te kijken en kun je wat variëren in blikrichting. Toch is de keuze van plaats aan tafel nog steeds veel bepalend. Welke plaats aan de vergadertafel u kiest hangt af van verschillende factoren. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



Registratie is volledig gratis en geeft u direct toegang tot het opgevraagde document of artikel en tot honderden andere checklists, artikelen, contracten en tests & tools.



GRATIS REGISTREREN Bent u al abonnee, vul hier uw e-mailadres en wachtwoord in:



E-mailadres: Uw persoonlijke wachtwoord: Wachtwoord vergeten?