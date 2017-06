De handdruk van de macht Door: Frank van Marwijk Het lijkt zo’n vanzelfsprekend gebaar: de handdruk. Het is een gebaar dat past bij elke (zakelijke) ontmoeting met mensen die u niet dagelijks ziet. Of het nu gaat om een selectiegesprek, een vergadering met aandeelhouders of een andere ontmoeting, een handdruk is een goede introductie. U kunt er iemand mee gelukwensen of medeleven tonen. U kunt er een zakelijke overeenkomst mee bekrachtigen. Tegelijkertijd geeft u er meer boodschappen mee dan u voor mogelijk had gehouden. De handdruk is een veelbesproken gebaar. Vooral de handdrukken van de wereldleiders zijn op dit moment volop in het nieuws. Door middel van de handdruk wordt vaak een machtsspel uitgevochten. Wat kan dat u leren over de manier waarop u zelf een hand geeft?



Het zal u niet zijn ontgaan. Sinds de komst van Donald Trump in het Witte Huis is zijn handdruk regelmatig hot news. Dat is vooral omdat de manier waarop Trump mensen begroet zo afwijkend is van hoe we dat in de sociale omgang gewend zijn. De vreemde handdrukken van Trump gingen voor het eerst viral bij de nominatie van Neil Gorsuch als kandidaat voor de Amerikaanse hoge rechtbank, waarbij Trump de verbijsterde man bijna onderuit trok. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



