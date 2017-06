Ik presteer maar word toch slecht beoordeeld. Wat nu? Door: Asha Kalijan Vraag

"Ik ben verkoopmanager en heb mijn targets ruimschoots gehaald en wordt overladen met werk. Toch staat in mijn beoordeling dat ik niet zou samenwerken, geen lange termijn visie heb en geen rekening houd met anderen bij mijn beslissingen. Het bedrijf groeit hard en is bezig met professionalisering. Mijn gedrag zou hier niet in passen. Ik vind dit nogal gekleurd. Wat te doen?"



Antwoord van Asha Kalijan

In een bedrijf in verandering is het niet vreemd dat er tegenstrijdige berichten voorkomen. De kunst is om in dialoog te blijven, zodat er begrip is voor de noodzaak van veranderingen en signalen van medewerkers. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



Registratie is volledig gratis en geeft u direct toegang tot het opgevraagde document of artikel en tot honderden andere checklists, artikelen, contracten en tests & tools.



GRATIS REGISTREREN Bent u al abonnee, vul hier uw e-mailadres en wachtwoord in:



E-mailadres: Uw persoonlijke wachtwoord: Wachtwoord vergeten?