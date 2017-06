Hoe krijgen we collega's mee met een nieuw project? Door: Asha Kalijan Vraag

"Een collega en ik zijn aangenomen door de directie om een nieuw project te introduceren. We krijgen echter maar geen bijval van andere afdelingen waarvan hun expertise nodig is. Afspraken die we maken met collega's worden bijvoorbeeld weer gecancelled, vragen die we hebben worden weer terug gekaatst en we worden zo steeds weer terug geworpen. De realisatie vertraagt hierdoor enorm. Wat kunnen we doen om de collega's toch mee te krijgen?"



Antwoord van Asha Kalijan

Het kan zo inderdaad niet verder. Het gaat nu ten koste van jullie als trekkers van het project. En zo komt het project nooit van de grond. Jullie zijn al een jaar verder. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



Registratie is volledig gratis en geeft u direct toegang tot het opgevraagde document of artikel en tot honderden andere checklists, artikelen, contracten en tests & tools.



GRATIS REGISTREREN Bent u al abonnee, vul hier uw e-mailadres en wachtwoord in:



E-mailadres: Uw persoonlijke wachtwoord: Wachtwoord vergeten?