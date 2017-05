Hoe beïnvloed ik anderen om te bereiken wat ik wil?

Hoe beďnvloed ik anderen om te bereiken wat ik wil? Door: Asha Kalijan Vraag

"Ik ben al twee jaar bezig om promotie te krijgen. De kansen zijn er, ik kom in gesprek met mensen, maar zonder het beoogde succes. Ook als ik extern mijn kansen waag, zie ik dat zelfde patroon. Ik vermoed dat ik misschien niet daadkrachtig en overtuigend overkom en onvoldoende invloed uitoefen. Hoe gebruik ik meer invloed om toch promotie te maken?"



Antwoord van Asha Kalijan

Het is belangrijk om te weten wat jij onder invloed verstaat en of dat wel het antwoord is. Invloed uitoefenen kan de oorzaak en oplossing zijn, maar het kan ook zijn dat je niet past in waar men op zoek naar is. Je kunt alle invloed van de wereld hebben, maar toch niet geschikt zijn voor een functie. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



Registratie is volledig gratis en geeft u direct toegang tot het opgevraagde document of artikel en tot honderden andere checklists, artikelen, contracten en tests & tools.



GRATIS REGISTREREN Bent u al abonnee, vul hier uw e-mailadres en wachtwoord in:



E-mailadres: Uw persoonlijke wachtwoord: Wachtwoord vergeten?