Hoe kom ik minder zakelijk over?

"Om serieus en competent over te komen is mijn houding zakelijk. Zelf past dat mij wel, maar ik ervaar afstand met de medewerkers in de samenwerking. Kwetsbaar zijn past mij niet, want daar heb ik slechte ervaringen mee. Ik ben het midden kwijt en maak me zorgen over hoe anderen mij beleven. Hoe kan ik dit veranderen?"



Antwoord van Asha Kalijan

Kwetsbaarheid is in sommige (bedrijfs)culturen not done en bij weer andere een manier om betrokkenheid en verbinding te creëren. Als de relatie met anderen niet synchroon loopt, dan is de cultuur, de manier waarop jullie werken en resultaat behalen, niet geheel duidelijk of eenduidig en dan wordt de samenwerking inderdaad belemmerd. Dat heeft uiteindelijk gevolgen voor het bedrijf en voor jouw functie. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



