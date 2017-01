Hoe stel ik goede doelen? Door: Asha Kalijan Vraag

"Doelen stellen red ik nooit helemaal en dat heeft consequenties voor de afdeling. Er is onduidelijkheid en er wordt harder gewerkt dan nodig is, krijg ik als verwijt. Ik probeer doelen te stellen en zeg dan dat we het beter, anders moeten doen, maar dat is te weinig, dat weet ik. Er is nooit tijd genoeg. Toch moet ik er iets mee. Waar begin ik?"



Antwoord van Asha Kalijan

Zonder duidelijke doelen heb je minder focus en zal de communicatie met medewerkers niet helemaal goed gaan. Verwachtingen zijn niet duidelijk en dan is het altijd een beetje zoeken of uitproberen. Doelen kunnen helpen om te optimaliseren. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



Registratie is volledig gratis en geeft u direct toegang tot het opgevraagde document of artikel en tot honderden andere checklists, artikelen, contracten en tests & tools.



GRATIS REGISTREREN Bent u al abonnee, vul hier uw e-mailadres en wachtwoord in:



E-mailadres: Uw persoonlijke wachtwoord: Wachtwoord vergeten?