Dit wordt het best gelezen artikel van 2016 Door: Frank van Marwijk Het einde van het jaar nadert, het wordt tijd voor een nieuw record. Wordt dit het best gelezen artikel van Managersonline.nl? Velen gingen u inmiddels voor en lazen mijn betoog over kuddegedrag. Wilt u iets leren van het gedrag van olifanten, koeien en schapen, dan bent u hier op de goed plek. Ontmoedigt deze gedachte u, dan kan ik u geruststellen met de wetenschap dat het hier toch vooral over mensen gaat. Nieuwsgierig? Lees dan nu het best gelezen artikel van Managersonline.nl. Pssst… als u bang bent dat anderen u vervolgens als een kuddedier gaan beschouwen … niemand hoeft te weten dat u het hebt gelezen.



Op olifantenpad

Hoe gedraagt u zich over het algemeen? Als een olifant in een porseleinkast of als een echte olifant? Een echte olifant vermijdt namelijk porseleinkasten en is een stuk voorzichtiger. In 1976 werd deze televisiereclame voor kofferfabrikant Samsonite uitgezonden. Daarop was een olifant te zien die op een koffer ging staan en er daarna op ging zitten. Die koffer ging niet kapot, wat iets zou moeten bewijzen over de kwaliteit van het merk. Maar hoe echt was dit werkelijk? Ooit sprak ik met een reclamemaker die zich specifiek met deze reclamecampagne had beziggehouden. Hij vertelde dat het heel blijven van de koffer geen probleem was, als je die maar volledig vult – gewoon met kleding. Het moeilijkste van het geheel was, aan de olifant te leren om met vol gewicht op de koffer te gaan staan. Een olifant gaat van nature niet op iets buigzaams staan. Er kan immers iets scherps onder zitten dat zijn poot zou kunnen beschadigen. Olifanten leren in hun kudde om risicovol gedrag te vermijden. Hun olifantengeheugen zorgt ervoor dat ze dit nooit meer vergeten en dit overdragen aan hun eigen jongen. Olifanten doen wat andere olifanten doen. Ze lopen op bewandelde paden. Toch zijn wij niet veel anders. Wij volgen ook graag gebaande wegen. Kuddegedrag is ook ons niet vreemd. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



Registratie is volledig gratis en geeft u direct toegang tot het opgevraagde document of artikel en tot honderden andere checklists, artikelen, contracten en tests & tools.



GRATIS REGISTREREN Bent u al abonnee, vul hier uw e-mailadres en wachtwoord in:



E-mailadres: Uw persoonlijke wachtwoord: Wachtwoord vergeten?